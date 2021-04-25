روسيا – أمطر زينيت شباك ضيفه روتور بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما امس ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل سداسية أصحاب الأرض كل من مدافع الضيوف الجورجي سولومون كفيرفيليا بالخطأ في مرماه والبرازيلي مالكوم وأندريه موستوفوي وأرتيوم دزيوبا وألكسندر إيروخين وأليكسي سوتورمين في الدقائق 45+2 و56 و65 و75 و77 و87 على الترتيب.

وبهذا الفوز الكاسح، رفع زينيت رصيده في الصدارة إلى 58 نقطة، متقدما بست نقاط عن أقرب مطارديه لوكوموتيف موسكو الذي حقق بدوره فوزا عريضا على مضيفه تامبوف بنتيجة 5-2.

المصدر: rsport.ria.ru

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