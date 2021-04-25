ليبيا – رأى رئيس حزب الائتلاف الجمهوري عز الدين عقيل أن تمسك الإخوان بالعناصر التركية والمرتزقة في ليبيا، جاء بسبب التوتر والرعب اللذين ما زالا موجودين بين الأطراف المسلحة التي يشكل التنظيم أحد مكوناتها، بعد تعثر المسار العسكري وعدم توصله لأية حلول أمنية حتى الآن.

عقيل قال في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية”: إن المبعوثة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز، لم تسعَ لاستصدار قرار دولي ملزم بنزع السلاح وتفكيك المليشيات وإعادة هيكلة وتنظيم مؤسستي الجيش والشرطة، بل إن هناك محاولات لـ”تدليل أمراء الحرب”، وفقًا لأوامر وتوجيهات خارجية.

وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن الصادر الأسبوع الماضي، جاء تحت بند “المشاعر الطيبة” وليس تحت الفصل السابع، فهو بمثابة ذر الرماد في العيون، متسائلًا عن أسباب وقوف الخمسة الكبار خلف القرار، وهم من يدفع أردوغان لإرسال المرتزقة، وما زالوا يراهنون على تواجدهم.

كما اعتبر أن خروج المرتزقه الأجانب لا يعني الليبيين، بل إن ضياع ليبيا سببه المليشيات المحلية التي تسوم الشعب سوء العذاب منذ العام 2011.

وأكد عقيل على أن الجيش الليبي أكبر مهدد للتواجد التركي العسكري، لذا يسعى تنظيم الإخوان إلى الحفاظ على القوات التركية لضمان منجاح مشروعهم.

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