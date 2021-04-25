الولايات المتحدة – تستعد شركة “فايزر” الأمريكية لإنتاج نسخة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا هذا الصيف، يمكن تخزينها لأشهر في ثلاجات الأدوية العادية، فيما يحتاج تخزين لقاحها الآن 70 درجة تحت الصفر.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ألبير بورلا: “متفائل بشأن قدرة المصل على مواجهة السلالة المتحورة في الهند”، مدافعا عن السياسة السعرية التي تعتمدها الشركة.

وأضاف: “لدينا بيانات عن المتحور البريطاني المنتشر على سبيل المثال في إسرائيل، وتبلغ فعالية اللقاح ضده 97%، وفي جنوب إفريقيا، اللقاح فعال ضد المتحور المحلي بنسبة 100%، وتظهر البيانات من البرازيل أنه يؤمن على نحو جيد جدا التحصين ضد المتحور البرازيلي”.

وتابع: “بالنسبة للمتحور الجديد الذي رصد في الهند، ليس لدينا أي بيانات، لكنني متفائل بشأن قدرتنا على السيطرة عليه”.

وأشار إلى أن “الشركة تحاول معرفة ما إذا كان بوسعها تمديد وقت التبريد الذي يمكن خلاله إخراج اللقاح من الثلاجات الخاصة التي تضمن حرارة تبريد تصل إلى 70 درجة تحت الصفر، ووضعه في ثلاجة أدوية كلاسيكية في درجة 20 تحت الصفر”.

وتابع: “الأمر ممكن حاليا لأسبوعين، لكننا ندرس البيانات لمعرفة ما إذا كان من الممكن تمديد المدة إلى شهر مع مراعاة الحصول على ترخيص من الجهات الناظمة، كما نعمل على تركيبة أخرى محسنة بشكل كبير يمكن معها توفير اللقاح مخففا وجاهزا للاستخدام ويكون بالإمكان تخزينه لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر في الثلاجة في حرارة درجتين إلى ثماني درجات”.

المصدر: “أ ف ب”

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