الولايات المتحدة – أطاح المقاتل الأمريكي كامارو عثمان، نيجيري الأصل بخصمه خورخي ماسفيدال، محتفظا بحزام بطولة وزن الوسط في دورة 246 UFC للفنون القتالية المختلطة في فلوريدا الأمريكية.

وانتهى النزال في الجولة الثانية، عندما سحب عثمان يد خصمه ووجه ضربة قاضية سريعة نحو فك ماسفيدال، ليسقط الأخير مغشيا عليه على الأرض.

واندفع كامارو لإنهاء النزال، لكن الحكم منعه، ومنحه الفوز.

بهذا نجح كامارو في الدفاع عن حزامه للمرة الرابعة، إذ حقق فوزا سابقا أمام ماسفيدال في يوليو من العام الماضي بقرار جماعي.

ولا يزال المقاتل النيجيري غير مهزوم في دورات UFC، ومع فوز اليوم، رفع رصيده الإجمالي إلى 19 انتصارا مقابل خسارة يتيمة، فيما خاض ماسفيدال 34 نزالا خسر 14 منها.

المصدر: RT

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