ليبيا – قام المبعوث الأممي يان كوبيتش بزيارة إلى فرنسا خلال الفترة الممتدة بين يومي الـ23 والـ24 من أبريل الجاري بهدف تدارس تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأشار بيان صحفي صادر عن البعثة الأممية تابعته صحيفة المرصد إلى أن الوضع في ليبيا لا سيما في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة كان محور المناقشات بين كوبيتش ووزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا جان إيف لودريان؛ حيث شدد كلاهما على أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وتوافق الجانبان على ضرورة سحب القوات الأجنبية والمرتزقة بشكل كامل، وإحراز مزيد من التقدم في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، لإجراء الانتخابات في موعده باعتباره أمر بالغ الأهمية للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة على نطاق أوسع.

وبحسب البيان تم التباحث في سبل حشد المزيد من الدعم من المجتمع الدولي لليبيا، فيما التقى كوبيتش بشكل منفصل مع مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو والمبعوث الخاص بول سولير، برفقة مسؤولين كبار آخرين.

وفي لقاء مع مستشار الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باتريك دوريل، أكد كوبيتش تقدير الأمم المتحدة للرئيس الفرنسي وحكومة فرنسا على الدعم المستمر لجهود الأمم المتحدة وعملية السلام في ليبيا، فيما تم مناقشة الوضع في البلاد على خلفية المستجدات الأخيرة في المنطقة.

ودعا الجانبان الأطراف الفاعلة الوطنية والدولية إلى احترام سيادة ليبيا بما في ذلك من خلال الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، فيما تبادل كوبيتش أثناء وجوده في باريس الآراء حول سبل دفع عملية السلام في ليبيا في مناقشة مثمرة مع المبعوث الأممي السابق غسان سلامة.

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