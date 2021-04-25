كوريا ج – كشفت وكالة “يونهاب” أنه من المرجح أن يكشف ورثة مجموعة “سامسونغ”، التكتل الأكبر في كوريا الجنوبية، خلال هذا الأسبوع، عن خطتهم لتمويل دفع ضريبة الميراث الضخمة المفروضة عليهم”.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخطة تشمل تبرعا بمجموعات فنية مملوكة لرئيس المجموعة الراحل، لي كون هي، وأنه من المتوقع أن يدفع أفراد أسرته نحو 12 تريليون وون كضريبة ميراث، عن أصول الوالد الراحل، في حين يتعين عليهم الإبلاغ عن ضريبة الميراث ودفعها إلى السلطات المحلية بنهاية الشهر الجاري.

من جهة أخرى، أوضحت “يونهاب” أنه يعتقد بأن قيمة الأعمال الفنية المملوكة لرئيس المجموعة الراحل تتراوح ما بين تريليوني و3 تريليونات وون، فيما ورد أن عائلة لي قررت التبرع ببعض الأعمال الفنية إلى المتاحف المحلية.

وفقا للتقديرات، تجدر الإشارة إلى أن لي كون هي امتلك نحو 13 ألف قطعة فنية بما يشمل بعض الكنوز الوطنية ولوحات لفنانين مشهورين مثل بابلو بيكاسو وآندي وارهول.

وحول كيفية دفع ضرائب الميراث، لفتت الوكالة الكورية الجنوبية إلى أن بعض المطلعين على الصناعة يتكهنون بأن أسرة “لي” قد تختار دفع ضرائب الميراث على هيئة أقساط، إذ يمكنهم دفع سدس الأصول الموروثة بحلول نهاية الشهر الجاري، ودفع المبلغ الباقي بالتقسيط خلال الخمس سنوات المقبلة، في حين قد تضطر الأسرة إلى دفع تريليوني وون سنويا كفواتير ضرائب ميراث، وعلى الأرجح سيتم الدفع من خلال توزيعات أرباح الأسهم الخاصة بهم.

من جانبها، قالت شركة “سي إي أو سكور” متعقبة السوق، إن لي وأفراد أسرته تلقوا أكثر من 1.3 تريليون وون كتوزيعات أرباح العام الماضي، بما يشمل توزيعات أرباح نقدية خاصة من شركة سامسونغ للإلكترونيات، أكبر الشركات التابعة للمجموعة.

وكان رئيس المجموعة الراحل “لي” والذي كان أغني رجل في كوريا الجنوبية، قد ترك أصولا تبلغ قيمتها أكثر من 22 تريليون وون (نحو 19.6 مليار دولار)، بما يشمل أسهم تبلغ قيمتها 19 تريليونا.

وتوفى “لي” في أكتوبر من العام الماضي، عن عمر 78 عاما، وترك خلفه زوجته، هونغ را هي، وابنه الوحيد، جيه يونغ، وابنتين، وهما بو جين وسو هيون.

المصدر: “يونهاب”

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