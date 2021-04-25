روسيا – أكد سيرجي تشيميزوف رئيس شركة Rostec الحكومية الروسية، إن مشروع طائرة الركاب الأسرع من الصوت التي تخطط روسيا لتطويرها مع الإمارات مثير للاهتمام، لكنه غير مربح اقتصاديا.

وأضاف تشيمزوف “الفكرة جميلة. ولكن لسوء الحظ هذا ليس اقتصاديا”.

ونقلت وكالة “ريا نوفوستي” عن تشيميزوف قوله: “هذا مشروع غير مربح. هذه الطائرة جديدة تماما وهي موجودة حتى الآن على الورق فقط”.

وأشار إلى أن شيوخ الإمارات قد يكونون مهتمين بالطائرة.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف إن الطائرة مخصصة لرجال الأعمال، وأن المشروع سيكون مشتركا، سيمثل الجانب الإماراتي فيه شركة “مبادلة للتنمية” في أبوظبي، وسيمثل الجانب الروسي شركة تصميم وبناء الطائرات أو ربما واحدة من “بناتها”.

وأوضح أنه من المقرر صناعة طائرة رجال أعمال أسرع من الصوت في نسختين، واحدة بسعة ركاب تصل إلى 8 أشخاص، وأخرى 30 شخصا، مشيرا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من العمل على شكل الطائرة في نهاية عام 2021 – بداية عام 2022.

المصدر: RT

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