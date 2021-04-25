مصر – اعتبر محمد مرسي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن قرار عودة السياحة الروسية لمصر يتجاوز السياحة والاقتصاد بكثير.

وأشار مرسي في تصريح مقتضب تعليقا على قرار عودة حركة الطيران بين مصر وروسيا، إلى أن هذا القرار “يراه دعما لمصر في ما هو قادم”.

وكان وزير الطيران المدني المصري محمد منار أعلن عن استئناف حركة الطيران بين مصر وروسيا، وعودة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة خلال أسبوع أو 10 أيام.

ووصف المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي بـ”الخبر الجميل وبشرة خير”.

وأشار إلى أن “عدد السياح الروس الذين كانوا يزورون مصر حوالي 3 ملايين سائح في السنة، وسيعودون إن شاء الله”.

المصدر: RT

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