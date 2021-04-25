إيران – أكد مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني في مباحثات فيينا أن “طهران لن تقبل خطة “خطوة بخطوة” لرفع الحظر الأمريكي عنها”.

وقال المصدر لقناة “برس تي في” الإيرانية الحكومية إن “سياسة إيران في قضية رفع الحظر الأمريكي لم تتغير، ويتعين رفع جميع أشكال الحظر”.

وشدد على أن “بلاده تشدد على ضرورة رفع الحظر الذي أعيد فرضه على إيران، في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب”.

وأضاف: “طهران أكدت مرارا أنها لا تقبل أي خطة تقوم على فكرة رفع الحظر خطوة بخطوة..ذلك غير مدرج على جدول أعمالها”.

المصدر: “فارس”

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