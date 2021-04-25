لبنان – أعرب عبد اللطيف دريان، مفتي لبنان، الأحد، عن أمله في أن يكون قرار السعودية بشأن منع دخول المنتجات الزراعية من بلاده، مؤقتا.

والجمعة، أعلنت السعودية منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إلى أراضيها، اعتبارا من اليوم الأحد، بسبب استغلالها في تهريب مواد مخدرة إلى المملكة، وفق بيان للداخلية نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وقال دريان، بحسب ما نقلت عنه الوكالة اللبنانية الرسمية، الأحد، إنه يتفهم قرار الرياض “إقفال حدودها أمام المنتجات الزراعية اللبنانية بسبب عملية تهريب مدانة ومرفوضة شرعا وخلقا”.

وذكر أن عملية التهريب وتداعياتها، “تسببت في تداعيات خطيرة نحو تعميق الانهيار الاقتصادي اللبناني”، الذي يعاني أزمات مركبة عمادها انهيار عملته المحلية (الليرة).

وتفاقم الخطوة السعودية، أزمات لبنان الاقتصادية التي تشهد شحا غير مسبوق في وفرة النقد الأجنبي، خاصة الدولار، ما أدى إلى هبوط الليرة لمتوسط 12.2 ألفا للدولار في السوق الموازية، مقابل 1510 في السوق الرسمية.

وزاد دريان: “آمل أن يكون القرار السعودي مؤقتا، لحين معالجة الأمر من قبل الدولة اللبنانية التي ينبغي أن تخطو خطوات سريعة وحاسمة لمنع حدوث أي خلل في العلاقات اللبنانية السعودية”.

وناشد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، “لمساعدة لبنان للخروج من الأزمة التي يعيشها الشعب، في ظل تعثر تشكيل حكومة عتيدة ينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر”.

والجمعة، قالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان، إن قرار تعليق إدخال المنتجات الزراعية جاء “انطلاقا من التزامات المملكة وفقا للأنظمة الداخلية وأحكام الاتفاقيات الدولية، في شأن محاربة تهريب المخدرات بجميع أشكالها”.

وأكدت الداخلية السعودية أن القرار سيبقى نافذا “إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذها الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة”.

Share and Enjoy ! 0 Shares