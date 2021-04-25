إسرائيل – دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو امس إلى التهدئة في القدس في أعقاب أوسع مواجهات شهدتها المدينة المقدسة منذ سنوات بين فلسطينيين ويهود متطرفين والقوى الأمنية.

وقال نتنياهو: “نريد قبل أي شيء ضمان احترام القانون والنظام العام.. نطالب الآن باحترام القانون وأدعو جميع الأطراف إلى الهدوء”.

وتصاعدت التوترات بعد الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة بين يهود وفلسطينيين في القدس الشرقية، واندلعت مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية مساء الجمعة عند خروج المصلين من حرم المسجد الأقصى.

وسجلت مواجهات مماثلة في مناطق أخرى من القدس الشرقية وفي معبر قلنديا الرابط بين إسرائيل والضفة الغربية المحتلة وفي بيت لحم، وأجرت الشرطة الإسرائيلية عدة عمليات توقيف.

وبدأت الصدامات مساء الخميس بعد تظاهرة ليهود متشددين هتفوا خلالها “الموت للعرب” أمام باب العمو، أحد مداخل القدس الشرقية، وسار الفلسطينيون ردا عليها بتظاهرة احتجاجية في القدس الشرقية حصلت خلالها المواجهات مع الشرطة.

وحاولت الشرطة منع الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة نحو مئة منهم ونحو عشرين عنصر أمن.

وعاد الهدوء إلى القدس الشرقية المحتلة، لكن لتجنب تجدد العنف انتشر مئات من عناصر الأمن في ضواحي المدينة القديمة، وفق الشرطة.

وقال نتانياهو: “نحافظ على حرية العبادة كما نفعل كل عام، لجميع سكان القدس وزوارها”، في إشارة إلى الصلاة خلال شهر رمضان في حرم المسجد الأقصى الذي يمثل ثالث أقدس المواقع لدى المسلمين.

من جهتها، أعربت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في غزة، عن دعمها لفلسطينيي القدس الشرقية وهددت إسرائيل.

المصدر: أ ف ب

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