ليبيا – امتدت الحملة الموجهة المنظمة من الإخوان المسلمين وحلفائهم ضد وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إلى خارج التنظيم الليبي بتطاول التونسي محمد هنيد المستشار السابق للرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي على وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش واصفًا إياها بـ ” السحلية ” .

ويعتبر محمد هنيدي من أشد المؤيدين لـ ” إئتلاف الكرامة ” في تونس وهو تيار ثوري متعصب ينتهج نهج الإسلام السياسي ومتحالف مع حركة النهضة بقيادة راشد الغنوشي كما أنه محلل سياسي معتمد لقناة الجزيرة القطرية .

وقال هنيد مخاطباً المنقوش : ” لولا الأتراك لما وصلتي إلى منصب وزيرة الخارجية ” وختم بعبارة أخرى تحتوي عبارات ” لعن ” .

تصريحات هنيد صدرت من خلال تغريدات متتالية له ضد المنقوش وقال في تغريدة أخرى مع صورة المنقوش قال : ” يُحكى أن هناك اتفاقية صداقة بين إيطاليا و ⁧ليبيا‬⁩ علما بأن الصديق الإيطالي أمضى عقودا يُذبّح شعب ليبيا ويقتل رجاله ونساءه بأبشع أنواع الأسلحة ..لعن الله ⁧‫نخب العار‬⁩ وجواسيس العرب بعدد حبات المطر ” .

‏وأضاف مخاطبًا المنقوش : ” في ليبيا‬⁩ يُدرك بدبيبة ما لا يُدرك بحفتر. مات الرجال الأحرار واستشهد خيرة الشباب في معارك العزة والشرف من أجل تحرير الوطن. وعندما هُزمت قوات العدوان والمرتزقة جاءت العملية السياسية وقفز تلاميذ المخابرات الأجنبية والعملاء إلى سدة الحكم ” .

وانهال عدد من المغردين على هنيد بالسب بسبب الألفاظ السوقية التي وجهها للوزيرة المنقوش بسبب حديثها عن ضرورة خروج كل القوات الأجنبية بدون استثناء بما فيها التركية ، الأمر الذي أثار حفيظة تيار الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية الموالية لأنقرة المتمسكة بضرورة ان تحافظ تركيا على مكاسبها ونفوذها في شمال أفريقيا حتى لو انتهت اسباب تواجدها .

ورداً على الردود التي طالته من المغردين الوطنيين بشكل لم يتوقعه ، زعم هنيد ان هذه الحملة موجهة ضد حسابه من كل من السعودية ومصر والإمارات كحال كل الإخوان المسلمين عندما تواجههم آراء مخالفة لمزاعمهم وسوقية ألفاظهم .

المرصد – خاص

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