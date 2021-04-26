أول تعليق لمحرز بعد تتويجه بكأس الرابطة مع “السيتي”

أول تعليق لمحرز بعد تتويجه بكأس الرابطة مع “السيتي”

إنجلترا – علق النجم الجزائري رياض محرز، بطريقته الخاصة على تتويجه مع نادي مانشستر سيتي، بلقب مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، على حساب توتنهام (1-0) أمس .

ونشر الدولي الجزائري عبر حسابه في موقع “تويتر”، صورة له وهو يحمل الكأس وعلق قائلا: “مرحبا بعودتك (الكأس)”، وأرفق تغريدته بصور لأربع كؤوس، في إشارة منه للإنجاز التاريخي الذي حققه مانشستر سيتي بالتتويج بكأس الرابطة الإنجليزية للمرة الرابعة على التوالي.

وقدم محرز أداء رائعا في نهائي كأس الرابطة، حيث توج بجائزة أفضل لاعب، ونال إشادة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: RT

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