إسبانيا – شهدت مباراة إشبيلية وغرناطة لحساب المرحلة الـ32 من الدوري الإسباني، واقعة غريبة، حيث احتسب الحكم 4 دقائق وقت بدل ضائع في الشوط الثاني، لكنه أنهى المباراة بعد 3 دقائق فقط.

وبعد ذلك قام لاعبو غرناطة بالاعتراض، ليقرر الحكم إعادة لاعبي إشبيلية من غرفة الملابس، للعب الدقيقة المتبقية.

وبالفعل، ارتدى لاعبو إشبيلية وغرناطة ملابسهم وأحذيتهم من جديد، وأكملوا دقيقة على أرض الملعب، قبل أن يعلن الحكم نهاية اللقاء للمرة الثانية، بفوز إشبيلية 2-1.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد إشبيلية إلى 70 نقطة في المركز الرابع، وبات على بعد 3 نقاط فقط من متصدر “الليغا”، أتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 42 نقطة في المركز الثامن.

المصدر: صحيفة “آس”

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