إيطاليا – بدأت مجموعة “إيني” الإيطالية للطاقة بإنتاج الغاز من مشروع “ميراكيس” في إندونيسيا، ويقع المشروع في عمق مياه مضيق ماكاسار بإندونيسيا.

وذكرت “إيني”، في بيان اليوم الاثنين، أن “المشروع سيضمن طاقة إنتاجية تبلغ 13 مليون متر مكعب قياسي من الغاز يوميا، ما يعادل نحو 85 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا.

وبهذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” كلاوديو ديسكالزي: “نحن فخورون حقا بإطلاق ميراكيس. إنه مشروع يستغل أوجه التآزر مع البنى التحتية الحالية لمجموعتنا، وهو نتيجة للتعاون المثمر مع شركائنا والسلطات الإندونيسي”.

وأشار ديسكالزي الى أن “ميراكيس هو أحد مشاريع “إيني” الرئيسية في عام 2021 وسيسهم بزيادة حجم الغاز في مزيج إنتاجنا بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للشركة “.

وأفاد بأن “الحقل يستغل وحدة الإنتاج العائمة في حقل جانغكيرك، التي تديرها مجموعتنا، والكائنة على بعد 45 كيلومترا عن ميراكيس، والتي بفضل التآزر مع توريدات الغاز القادمة من الحقل ستعمل على تحسين قدرتها لتصل الى 21 مليون متر مكعب قياسي من الغاز يوميا (SMCD)”

المصدر: وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء

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