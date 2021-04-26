ليبيا – عقدت اللجنة المُشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 47 للعام الحالي اجتماعها الأول أمس الأحد، برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير المواصلات، ووزير التخطيط، ووزير الحكم المحلي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التخطيط عبر الدائرة المغلقة.

اللجنة استعرضت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة المالية ما جاء في كتاب مجلس النواب من توصيات حول مشروع قانون الميزانية العامة للعام الحالي.

وناقشت التوصيات الواردة فيه وأبدت مجموعة من الملاحظات حول التعديلات المشار إليها والعمل جارٍ على استكمال دراسة التوصيات.

كما بحثت اللجنة النقاط بشيء من التفصيل والاستماع لوجهة نظر السادة الوزراء في تقديرات الأبواب والملاحظات والتوصيات الواردة من مجلس النواب.

وفي الختام تم الإتفاق على استكمال التواصل خلال الأيام القادمة لوضع الإطار النهائي لشكل مشروع الميزانية العامة في الموعد المحدد.

هذا وحضر الاجتماع كل من: “رئيس اللجنة المالية ومدير إدارة الميزانية ومدير المكتب القانوني بالوزارة ومدير مكتب الوزير وأبو بكر الجفال”.

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