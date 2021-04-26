الإمارات العربية – أضاءت دولة الإمارات برج خليفة في دبي بألوان علم الهند تضامنا مع الدولة التي تواجه تفشيا قياسيا لفيروس كورونا.

وأكدت الإمارات وقوفها إلى جانب جمهورية الهند في مواجهة جائحة كورونا ودعم جهودها الحثيثة في التصدي لتفاقم خطر الجائحة، وتضامنها الكامل معها في ظل الظروف الصحية الحالية التي تمر بها، حيث سجلت الهند، أمس الأحد، 350 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في عدد قياسي عالمي.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات في بيانها، أمس الأحد، عن تعازيها إلى حكومة الهند وشعبها في ضحايا الجائحة.

وأكدت الوزارة عمق علاقات الصداقة التاريخية والاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند، والتي تقوم على أسس راسخة ومتينة من الاحترام المتبادل والتفاهم والتعاون والمصالح المشتركة. كما أعربت عن أملها في أن تتمكن الهند من تجاوز هذه الفترة الصعبة في أسرع وقت ممكن.

وقررت السلطات الهندية تمديد إجراءات العزل في العاصمة نيودلهي لمدة أسبوع واحد، في وقت أعلنت المفوضية الأوروبية تفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، وقالت إنها سترسل إمدادات من الأكسجين والأدوية إلى نيودلهي استجابة لطلب من الهند لاحتواء التفشي المتسارع للوباء على أراضيها، بينما تم إعطاء أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس في العالم.

المصدر: النهار + الإمارات اليوم

Share and Enjoy ! 0 Shares