روسيا – أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركة تركية، اليوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق بشأن إنتاج اللقاح الروسي المضاد لكورونا “سبوتنيك V” في تركيا.

وأبرم الاتفاق بين الصندوق الروسي وشركة صناعة الأدوية التركية Viscoran İlaç، ومن المخطط البدء في إنتاج اللقاح، الذي يعد الأول ضد كورونا في العالم، في الأشهر القادمة في تركيا.

وبموجب الاتفاقية ستوفر الشركة التركية خطوط الإنتاج بهدف إنتاج اللقاح الروسي، كذلك ستقدم Viscoran İlaç دعما لإبرام شراكات بين الصندوق الروسي وشركات صناعة أدوية أخرى في تركيا، لاسيما الانتهاء من عملية النقل التكنولوجي مع CinnaGen İlaç.

وقال كيريل ديميترييف الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي، إن الاتفاق مع Viscoran İlaç يهدف إلى توسيع الطاقة الإنتاجية وضمان الإمدادات إلى الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الصندوق الروسي أبرم اتفاقيات مع شركات أدوية عديدة رائدة في آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا ورابطة الدول المستقلة.

ولقاح “سبوتنيك V” الروسي أول لقاح تم تطويره على مستوى العالم ضد فيروس كورونا، وفي وقت سابق ذكرت مجلة “لانسينت” الطبية الشهيرة أن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي أظهرت أن فعاليته تزيد على 90%.

وحتى الآن تم تسجيل اللقاح في أكثر من 60 دولة في العالم، فيما تلقى الجرعتين الأولى والثانية منه حتى الآن في روسيا ملايين المواطنين، في حملة تطعيم مجانية شاملة ستطال ستين في المئة من السكان.

المصدر: RT

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