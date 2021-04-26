العراق – أعلن البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية عرضت على حكومة العراق المساعدة، في أعقاب الحريق المأساوي الذي أودى بأرواح 82 شخصا في مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

وأعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بيان نشر على موقع البيت الأبيض اليوم عن حزن الجانب الأمريكي لضحايا الحريق الذي أسفر أيضا عن إصابة 110 أشخاص على الأقل.

وتابع: “إننا على تواصل مع المسؤولين العراقيين وعرضنا عليهم المساعدة. تمثل شراكتنا الاستراتيجية مع العراق بالدرجة الأولى شراكة بين الشعبين، ونستعد لدعم حكومة العراق وشعبها في هذه اللحظة المأساوية”.

وقرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على خلفية هذا الحريق إعفاء وزير الصحة حسن التميمي ومسؤولين آخرين والتحقيق معهم.

ونجم الحريق الذي اندلع مساء أمس في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي في مستشفى ابن الخطيب عن انفجار عبوة أكسجين، ويعتقد أن سبب الحادث يعود إلى عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلقة بتخزين أسطوانات الأكسجين المخصصة للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT

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