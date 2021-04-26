ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي إنه بسبب الاستقطاب السياسي الحاد وغياب الفهم العميق لمفهوم الوحدة وتقديم التنازلات، وبسبب عدم الجدية والوضوح في التعامل مع أزمة من العيار الثقيل، يتم الاتجاه نحو حالة سياسية جديدة.

البيوضي أوضح في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هذه الحالة ستكون بيئة مناسبة لاندلاع فورة من العنف المسلح، ستتحول لحالة من الصراع الإقليمي والدولي الكبير.

وتابع: “نحن أمام أزمة يجب احتواؤها فورًا وبشكل عاجل ولجم الإعلام المنفلت وإنهاء هذا العبث المتصاعد، وعلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن يعالج أزمة الأخطاء الاتصالية التي تمثل عمق الأزمة الحالية والسبب المباشر في تسارع وتيرتها”.

كما أشار إلى أن بعض الصور التي تشير لتموقع الرئيس داخل الاستقطابات السياسية القائمة في ليبيا سيؤدي حتمًا لفشل أمام كل الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار.

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