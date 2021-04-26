فرنسا – قلب فريق ليل الطاولة على مضيفه ليون بنتيجة (2-3)، في المباراة التي جرت بينهما أمس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الفرنسي لكرة القدم “ليغ 1”.

وضع المهاجم الجزائري إسلام سليماني، أصحاب الأرض في المقدمة بهدف سجله، في الدقيقة 20، وذلك بعد دقائق من إهداره فرصة ذهبية للتسجل، ومن ثم ساهم في تسجيل الهدف الثاني لفريقه، بـ”نيران صديقة” سجله البرتغالي جوزيه فونتي، مدافع ليل خطأ في مرماه، عند الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول.

ولكن ليل تمكن من قلب النتيجة رأسا على عقب وتحقيق “ريمونتادا”، بتسجيله ثلاثة أهداف متتالية، عبر كل من المهاجم التركي، بوراك يلماز، الذي أحرز هدفين، في الدقيقتين (45، و85) وتخللهما هدف زميله، الكندي جوناثان ديفيد، سجل في الدقيقة 60 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “غروباما ستايديوم” في مدينة ليون.

ورفع ليل رصيده بعد هذا الفوز، إلى 73 نقطة، واستعاد صدارة الدوري بفارق نقطة من حامل اللقب، باريس سان جيرمان، صاحب المركز الثاني.

في المقابل، توقف رصيد ليون عند 67 نقطة، ويشغل المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT

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