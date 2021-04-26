الخصاونة: الحكومة ستخفف الحظر ولا نريد شعبويات على حساب صحة المواطن

الخصاونة: الحكومة ستخفف الحظر ولا نريد شعبويات على حساب صحة المواطن

الأردن – أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن الحكومة ستخفف إجراءات الحظر بشكل بسيط جدا، رافضا “الشعبويات على حساب صحة المواطن”.

من جهته، أشار النائب فايز بصبوص إلى أن “الحكومة لم تقدم أي سيناريوهات أو مقترحات أو تفاصيل حول خطتها لتخفيف الاجراءات للتعامل مع كورونا، خلال الاجتماع الذي عقد في مجلس النواب.

وقال: “رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اكتفى بالقول لا نريد شعبويات على حساب صحة المواطن، ونحن نعلم أن الاجراءات مؤلمة”.

وبين بصبوص، أن “الحكومة خلال الاجتماع استمعت لوجهات نظر النواب ومطالباتهم بفتح كافة القطاعات والسماح بإداء صلاة التراويح في المساجد، وشرحت بدورها للنواب الوضع الوبائي وخطورته خاصة في حال دخول موجة ثالثة من فيروس كورونا”.

وأضاف: “أوضحت الحكومة أن إجراءات الحظر الجزئي وحظر يوم جمعة ساهما بشكل كبير في تسطيح المنحنى الوبائي”.

وتابع: “الحكومة أكدت خلال الاجتماع أن صحة المواطن فوق كل اعتبار، ولذلك ستدرس إجراءاتها بأسلوب علمي لا على طريقة الفزعات”.

وتوقع بصبوص أن يتم الاكتفاء بتمديد ساعات عمل المنشآت حتى الساعة التاسعة مساء، والسماح بالتجول حتى العاشرة ليلا للمواطنين، إضافة الى السماح بصلاة التراويح في المساجد.

المصدر: “عمون”

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