ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن تشكيل لجنة مكونة من أعضاء في البرلمان تكون مهمتها الإعلان عن فتح باب الترشح لتولي أحد المناصب القيادية للوظائف السيادية، واستلام وفرز السير الذاتية والتحقق من مطابقتها الشروط المطلوبة لشغل هذه المناصب، من الأساس تصرف خاطئ، وتجاوز لمجلس النواب ومخالفة للائحة الداخلية.

الشيباني أشار في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن هذه اللجان يجب أن يتم تشكيلها من مجلس النواب مجتمعًا، وليس من رئيس مجلس النواب، مبينًا أن المستشار عقيلة صالح قد اعتاد على هذه الممارسات كتفرده بتشكيل اللجان البرلمانية.

وأردف: “اللجنة هم مجموعة من الزملاء الذين احترمهم، لكنهم في النهاية بشر وطبيعة البشر عندما يكون مثل هذه المناصب السيادية التي لها نفوذ وإمكانيات ربما الكثير يطمع أن يكون له يد في تشكيلها، اللجنة قامت بفرز الملفات واختيار مجموعة من 7 ملفات، مصرف ليبيا المركزي تقدم أكثر من 50 متقدمًا له، عندما تختار 7/5 منهم تتدخل أمور كثيرة ومصالح شخصية ومساومات، هناك معايير وضعها مجلس النواب وليست اللجنة، وكانت على أسس صحيحة، لكن تفرد رئيس مجلس النواب بهذه السلطة واعتياده على الممارسات قام بتشكيل لجنة بمفرده وضعت شروط القبول بطريقتها الخاصة، وأخذت مجموعة من الملفات”.

وأكد على ضرورة إحالة جميع الملفات لمجلس النواب بالكامل، مشيرًا إلى أن المجلس لم يتخذ موقفًا من تشكيل اللجنة ووضعها لشروط معينة، لكنه لن يعيد الكرة بشأن اختيار الملفات وفقاً لحديثه.

كما جدد مطالبتهم بضرورة إحالة جميع الملفات لمجلس النواب ليضع الآلية المناسبة لاختيار الشخص الأفضل والمناسب لهذه المناصب، مشددًا حرصهم على أن يكون الأمر على أساس المادة 15 من الاتفاق السياسي، الذي يتم فيه التشاور مع مجلس الدولة والاختيار والاعتماد من مجلس النواب.

واعتبر أن ما قام به رئيس مجلس النواب هو بداية شقاق وتنازع وعدم تفاهم مع مجلس الدولة، منوهًا إلى أنهم ليسوا دعاة سلطة، بل هم يسعون لنجاح العملية، فعدم التفاهم مع مجلس الدولة سيضع الأمور في دائرة الصفر من جديد وستعود المشاكل والمناكفات.

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