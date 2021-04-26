ليبيا – ناقش عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي أمس الأحد في العاصمة طرابلس ملفَّ السجناء مع لجنة المجالس الاجتماعية لقبائل ورفلة والقذاذفة وأولاد سليمان والمقارحة.

اللافي استمع بحسب ما ذكر مكتبه الإعلامي لمستجدات عمل اللجنة ونتائج تواصلهم فيما يتعلق بملف المسجونين قسرًا ومن لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وكذلك أوضاع السجون ومراكز التأهيل.

وبدورهم، قدم أعضاء اللجنة تصوراتهم لدعم عمل المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، وسبل التعاون المشترك لتسريع مرحلة هيكلتها، تمهيدًا لبدء عملها في تحقيق المصالحة الشاملة في كافة ربوع ليبيا.

وأكد اللافي خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في إطلاق سراح جميع المسجونين قسرًا، ومن ليس لديهم أي قضايا، وإحالة كل الموقوفين على ذمة قضايا إلى القضاء في أسرع وقت.

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