ليبيا – قام فريق طبي تابع لمكتب طوارئ صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس الأحد بزيارة بلدية صرمان، وذلك لانطلاق حملة التوعية المجتمعية حول التطعيم ضد فيروس كورونا بالبلدية التي يقيمها ويشرف عليها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف).

جاء ذلك بحسب المكتب الإعلامي التابع للمركز في إطار التعاون المستمر بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، في برنامج الحملة المجتمعية الإعلامية حول أهمية تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا لكل فئات المجتمع حسب الأولويات، حيثُ تستهدف عددًا كبيرًا من البلديات من مختلف أنحاء البلاد.

وتضمنت الزيارة محاضرات توعوية وزيارة ميدانية لمراكز التطعيم لاستطلاع مجريات حملة التطعيم وتقديم المشورة والإجابة على تساؤلات المواطنين والمطعمين بهذه المراكز حول التطعيم.

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