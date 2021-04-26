اليمن – هز انفجار عنيف العاصمة اليمنية صنعاء سمع صداه في أرجاء المدينة فجر اليوم الاثنين، وسط تقارير تعزو الحادث إلى هجوم للتحالف العربي على مستودع أسلحة تابع لجماعة “أنصار الله”.

ونقل موقع “26 سبتمبر نت” عن شهود أن الانفجار ناتج عما يعتقد أنها غارة لطيران التحالف العربي شمال العاصمة بمحيط منطقة الجمنة بجوار المستشفى السعودي الألماني.

وقال شهود آخرون إن الانفجار وقع بمستودع قرب المستشفى الألماني السعودي في الستين الشمالي على مقربة من فندق سندس المجاور للمستشفى، وإنه خلف أضرارا كبيرة بالمستشفى والمنازل وبث الخوف في أوساط السكان.

وذكرت مواقع إخبارية يمنية أخرى نقلا عن مصادر محلية أن الانفجار الذي تبعته سلسلة انفجارات أخرى، وقع في مستودع يستخدمه الحوثيون كمخزن للأسلحة في حي الزريقي بين مدرسة الحرس ومدينة الثورة الرياضية وسط صنعاء.

ولم ترد بعد أنباء عن عدد الضحايا أو حجم الأضرار.

المصدر: مواقع إخبارية يمنية

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