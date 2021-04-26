الولايات المتحدة – أُطلق تلسكوب هابل في 24 أبريل 1990 إلى الفضاء، وأبهر البشرية بصور لا تصدق للكون منذ ذلك الحين.

ويمثل هابل مشروعا مشتركا بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، واعتاد منذ إطلاقه على التقاط “صورة عيد ميلاد” لجسم شديد البعد كل عام.

وللاحتفال بالذكرى السنوية الحادية والثلاثين لتأسيسه، شاركت وكالة ناسا صورة التقطها التلسكوب لنجم عملاق يعرف باسم AG Carinae، وهو “على حافة الدمار”.

ويقع TAG Carinae، وهو نوع من النجوم يسمى المتغير الأزرق المضيء (LBV)، على بعد نحو 20 ألف سنة ضوئية. ويبلغ عمره بضعة ملايين من السنين، ومع ذلك فإنه سيصل قريبا إلى مرحلة الهلاك من الناحية الكونية.

ويُقدر أن كتلة النجم أكبر بـ 70 مرة من شمسنا، وهو يحترق بضوء يصل إلى مليون شمس ويفتخر بقشرة متوسطة من الغاز والغبار تمتد على مدى خمس سنوات ضوئية، أو 100.000.000 ضعف المسافة بين الأرض والقمر. وهذا، بحد ذاته، يتكون من مادة تساوي نحو 10 أضعاف كتلة شمسنا.

ويبلغ غلاف النجم وحده المسافة من الأرض إلى “بروكسيما سنتوري”، ثاني أقرب نجم من الأرض بعد الشمس. وتشكل بفعل انفجار عملاق واحد أو أكثر منذ نحو 10 آلاف عام، والذي تطاير منذ ذلك الحين بفعل الرياح النجمية المندفعة بسرعة أعلى إلى مليون كيلومتر في الساعة. وهذا 300 مرة أسرع من رصاصة بندقية.

وتعيش النجوم المتغيرة الزرقاء المضيئة (LBVs) بسرعة وتموت صغيرة، وهي من بين ألمع النجوم وأضخمها المعروفة للعلم، ويبلغ عمرها بضعة ملايين من السنين فقط.

وظل هابل في الخدمة أثناء انتظار تلسكوب جيمس ويب الفضائي، الذي كان من المفترض أن يحل محله منذ 13 عاما وكلف مليارات الدولارات ليتم تشغيله.

ولحسن الحظ، بقي هابل قيد التشغيل، ومع ذلك، حيث تم وضعه بشكل مثالي لالتقاط “الجمال الشرس” لـ AG Carinae، وعرضه في طيف الضوء فوق البنفسجي، وهو نطاق طول موجي لا يمكن رؤيته إلا من الفضاء.

وفي الصورة، المادة الحمراء عبارة عن غاز هيدروجين متوهج مرتبط بغاز النيتروجين، والمناطق الزرقاء عبارة عن هياكل خيطية تتكون من كتل غبار مضاءة بضوء النجوم الهائل.

ويُعرف أقل من 50 متغير أزرق مضيء بين المجرات في مجموعتنا المحلية، لذا فإن هذه الصورة النادرة للغاية هي طريقة مناسبة للاحتفال بالذكرى الحادية والثلاثين لأحد أشهر التلسكوبات الرائدة على الأرض.

المصدر: RT

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