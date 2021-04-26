بولندا – أفاد المركز الإعلامي لحكومة بولندا، إن رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي، دعا لعقد اجتماع عاجل لرؤساء حكومات دول مجموعة فيشغراد لبحث “الموضوع الروسي”.

وأضاف المركز، في بيانه، أن رؤساء حكومات بولندا والتشيك وسلوفاكيا وهنغاريا، سيعدقون اجتماعهم عبر الفيديو.

وتابع البيان: “هدف هذا اللقاء، مناقشة الوضع على خلفية تصعيد الإجراءات من جانب روسيا الاتحادية في الأسابيع الأخيرة، وبحث آخر التطورات في العلاقات التشيكية الروسية، للتعبير عن التضامن والتأييد للإجراءات التي اتخذتها سلطات التشيك”.

في وقت سابق، أعرب وزراء خارجية دول مجموعة فيشغراد، عن تأييدهم لطرد الدبلوماسيين الروس من براغ.

المصدر: نوفوستي

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