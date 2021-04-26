إسبانيا – منيت آمال أتلتيكو مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بانتكاسة كبيرة أمس الأحد، بعد تعرضه لخسارة مفاجئة 1-2 أمام مضيفه أتلتيك بلباو، في المرحلة الـ32 من “الليغا”.

وكان ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، منح فرصة على طبق من ذهب لأتلتيكو للابتعاد في الصدارة عندما تعادل مع ريال بيتيس سلبا السبت، لكن “الروخي بلانكوس” رفض الهدية، واضعا صدارته على المحك، لا سيما بعدما تغلب برشلونة الثالث، على فياريال، بهدفين مقابل هدف واحد.

وبعد هذه الخسارة، بقي أتلتيكو في الصدارة برصيد 73 نقطة متقدما بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد الثاني، وبرشلونة الثالث المتساويين نقاطا، إلا أن العملاق الكتالوني يملك مباراة مؤجلة، وبالتالي سيخطف الصدارة في حال فوزه بها ويصبح مصيره بين يديه، لاسيما أنه يلتقي أتلتيكو في قمة المرحلة الـ35.

ولم تعد المنافسة على لقب “الليغا” هذا الموسم، مقتصرة فقط بين الثلاثي أتلتيكو، والبارسا، والريال، بعدما عاد إشبيلية من بعيد، بتحقيقه 5 انتصارات متتالية، ليتقدم للمركز الرابع، ويصبح على بعد 3 نقاط فقط من المتصدر.

فيما يلي ترتيب الأندية الخمسة الأولى في الدوري الإسباني بعد انقضاء الجولة الـ32

1- أتلتيكو مدريد – 73 نقطة

2- ريال مدريد – 71 نقطة

3- برشلونة – 71 نقطة

4- إشبيلية -70 نقطة

5- ريال سوسييداد – 50 نقطة

المصدر : RT

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