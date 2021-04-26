إسبانيا – استعاد الإسباني رافائيل نادال وصافة تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين في كرة المضرب، على حساب الروسي دانييل مدفيديف، بعد تتويجه أمس الأحد بلقب دورة برشلونة.

وبحسب التصنيف الصادر اليوم الاثنين، تقدم نادال إلى المركز الثاني خلف الصربي نوفاك دجوكوفيتش، بفارق 110 نقاط عن مدفيديف، وذلك بفضل إحرازه لقب دورة برشلونة للمرة الثانية عشرة في مسيرته، بفوزه في النهائي على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

وعزز نادال الأحد رقمه القياسي من حيث عدد الألقاب على الملاعب الترابية بعدما رفعه إلى 61، بفارق كبير أمام صاحب المركز الثاني، الأرجنتيني غييرمو فيلاس (49)، ليتحضر بأفضل طريقة من أجل بطولة فرنسا المفتوحة المقررة بين 30 مايو و13 يونيو المقبلين، حيث سيسعى إلى إحراز لقبه الرابع عشر فيها والانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى (20 حاليا مشاركة مع السويسري روجر فيدرر).

في المقابل، بقي تسيتسيباس الذي فرط الأحد بإمكانية إحراز لقبه الثاني تواليا بعدما حصل على فرصة للفوز بالمباراة قبل أن يهدرها، في المركز الخامس خلف النمساوي دومينيك تيم.

فيما يلي تصنيف العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 11963 نقطة

2- الإسباني رافائيل نادال 9810 نقطة

3- الروسي دانييل مدفيديف 9700 نقطة

4- النمساوي دومينيك تيم 8365 نقطة

5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 7980 نقطة

6- الألماني ألكسندر زفيريف 6125 نقطة

7- الروسي أندريه روبليف 6000 نقطة

8- السويسري روجر فيدرر 5875 نقطة

9- الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 3765 نقطة

10- الإيطالي ماتيو بيريتيني 3568 نقطة.

المصدر: أ ف ب

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