كوبا – شارك آلاف الكوبيين في تظاهرات بالدراجات والسيارات والخيل في حملة نظموها داخل البلاد وخارجها، مطالبين بفك الحصار الأمريكي عن كوبا.

وتظاهر صباحا سكان مدينة سانتا كلارا رافعين أعلام كوبا ولافتات كتب عليها “يسقط الحصار” و”صفا واحدا من أجل كوبا” و”الوطن أو الموت”، فيما خرجت تزامنا مع ذلك تظاهرة في لاس توناس.

ونظم المغتربون الكوبيون تظاهرات أضيق نطاقا نهاية الأسبوع، أبرزها في 20 مدينة في الولايات المتحدة، وفق وكالة “فرانس برس”.

وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل عبر تويتر: “لقد تحول الاحتجاج العالمي ضد الحصار إلى موجة لا يمكن وقفها”.

وأضاف: “في خضم الوباء العالمي، نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع لمطالبة الولايات المتحدة بإنهاء الحصار”.

وبعد تقارب تاريخي لم يطل واستمر بين عامي 2014 و2016 خلال ولاية الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، عادت العلاقات بين هافانا وواشنطن إلى التوتر في ظل رئاسة دونالد ترامب الذي شدد الحصار الساري منذ 1962.

المصدر: أ ف ب

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