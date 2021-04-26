تفاصيل برنامج الإصلاح للاقتصاد التونسي.. سعي للحصول على قرض من صندوق النقد

تفاصيل برنامج الإصلاح للاقتصاد التونسي.. سعي للحصول على قرض من صندوق النقد

تونس – يصل وفد حكومي تونسي، اليوم الاثنين، إلى واشنطن لمناقشة برنامج تمویل جدید مع مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومسؤولي الخزانة الأمریكیة.

ووفقا لوسائل إعلام تونسية فإن الوفد الحكومي يترأسه وزیر الاقتصاد والمالیة ودعم الاستثمار التونسي علي الكعلي. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الوفد سیعرض برنامج من الإصلاحات الاقتصادیة.

وفي حديث مع وسائل إعلام أوضح عبد السلام العباسي المستشار الاقتصادي لرئیس الحكومة التونسية أن برنامج الإصلاحات الاقتصادیة المزمع عرضه یرتكز على 6 محاور، المحور الأول يهدف إلى تحریر الاقتصاد التونسي من الممارسات المخلة بقواعد المنافسة وتحسین مناخ الأعمال في تونس.

فيما یرتكز المحور الثاني على الجانب الجبائي عبر تحسین إمكانیات الدولة في تحصیل الموارد وجمعھا، أما المحور الثالث فيهدف إلى إصلاح منظومة الدعم من خلال مراجعة نظام التعویض.

ويتعلق المحور الرابع بتثمین واعتماد الحراك الوظیفي في الوظیفة العمومیة (تنقل الموظفین بین مختلف الإدارات)، ویندرج ھذا المحور ضمن تحسین ورقمنة الخدمات الإداریة.

أما المحور الخامس فسیركز بحسب المتحدث على مسألة إصلاح المؤسسات العمومیة، بينما يطال المحور السادس الاستثمار وإعادة إطلاق الاقتصاد التونسي، وتعتزم الحكومة التونسية لهذا الغرض إقرار إجراءات من شأنھا زيادة حجم الاستثمارات وتشجیع الشراكة بین القطاعین العام والخاص.

وفي وقت سابق كشف صندوق النقد الدولي، عن تلقيه طلبا من الحكومة التونسية بشأن برنامج تمويل. وقالت كريستالينا غورغيفا مديرة الصندوق في رسالة إلى رئيس الحكومة التونسية، إنها ستكلف وفدا لإجراء محادثات فنية فور الحصول على برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي.

المصدر: وكالات

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