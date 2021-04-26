ليبيا – تطرق تقرير تحليلي نشره موقع “ذا ناشيونال” الإخباري الدولي لمستقبل ليبيا بعد تشكيل سلطة تنفيذية موحدة متمثلة بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أهمية إبرام ليبيا اتفاقيات تخدم مصالحها لتخليص نفسها من الانقسامات الداخلية التي تقوض وحدة أراضيها ونسيج مجتمعها. مبينًا أنه لن يكون تحقيق ذلك سهلًا طالما استمرت القوات الأجنبية والمرتزقة في القتال على هذه الأراضي.

وأضاف التقرير: إن نهوض ليبيا لن يتم طالما يرفض معظم القادة الليبيين تقييم أوجه النقص لديهم ويستمرون في إلقاء اللوم على الآخرين في مشاكلهم، مستدركًا بالإشارة إلى أن كل هذا لا يعني بأي حال من الأحوال انتقاد اتفاق تشكيل السلطة التنفيذية الموحدة في ليبيا.

وشدد التقرير على وجوب لفت الانتباه إلى الفرص والمزالق المحتملة لليبيا والمنطقة الأوسع، خاصة أن هذه الدولة ما زالت عالقة بين مختلف الطموحات المحلية والقبلية والجيوسياسية، وهو الأمر الذي يثير التساؤلات بشأن موافقة القوى الإقليمية التي يقاتل المرتزقة من أجل مصالحها في ليبيا على نزع سلاحها قبل مغادرتها.

وأوضح التقرير أن الجواب على هذه التساؤلات بسيط، وهو لا، إذ لا توجد آلية فعلية للقيام بذلك حتى الآن، وإن أي اقتراح لإنشائها سيكون ميتًا بمجرد وصوله لطاولة لجنة الـ10 العسكرية، لوجود منافسات شرسة ليبقى الخيار الأفضل وإن كان بعيد المنال هو موافقة السلطة الليبية والأطراف الأخرى على رحيل هؤلاء.

وأقر التقرير بتعقيد الوضع داخل ليبيا، لوجود وحدة عسكرية تركية منتشرة في قاعدتين في غرب البلاد وتدعي أنقرة أنها حاضرة بشكل مشروع بالنظر لموافقة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على انتشارها، لتوفر موطئ قدم آيديولوجي، لتقديم الدعم لمشروع الإخوان في الأراضي الليبية.

ووفقًا للتقرير يجب على شعب ليبيا وقادته التجمع من أجل المصلحة الأكبر لبلدهم، إلا أن التوافق بين الفصائل الداخلية والجهات الخارجية لن يكون سهلًا مؤكدًا أن الجمود الحالي يحتم على هذه الجهات الاتفاق بشكل دائم على تأمين مستقبل البلاد، فرحيل المرتزقة والميليشيات أمر بالغ الأهمية.

ترجمة المرصد – خاص

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