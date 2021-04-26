ليبيا – أكد حراك الـ24 من ديسمبر ونشطاء مجتمع مدني ونخب سياسية في طبرق أن إجراء الانتخابات في موعدها مطلب شعبي وحق ديمقراطي لكل أفراد الشعب.

الحراك أوضح في بيان مرئي موجه للبعثة الأممية وأعضاء لجنة الحوار السياسي والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية اطلعت عليه صحيفة المرصد أن الشعب ما زال يعاني من مشاكل كثيرة، سياسية واقتصادية واجتماعية، أثرت على مقدرات بلاده ومستقبل أبنائه، إضافة إلى فقدان هيبة ليبيا الدولية.

وحث البيان الرئاسي والحكومة على الإسراع في تحقيق هذا المطلب والحق الديمقراطي في الموعد المحدد، والعمل والإعداد، مع النية الصادقة لكل من يتصدر المشهد السياسي حاليًا لإجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدًا عدم السماح بضياع مزيد من الوقت.

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