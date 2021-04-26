لبنان – عبر الفنان اللبناني، راغب علامة عن محبته الكبيرة لبلده لبنان، وتغنى بجمال طبيعته، قائلا “لبنان قطعة سما عم يشوهوها الزعران والمجرمين” من خلال تغريدة نشرها في موقع “تويتر”.

وأعاد راغب علامة، نشر صورة من منشور للإعلامي اللبناني جو القارح، يظهر فيها جمال بلدة رعيت في البقاع الأوسط، وفي وسطها يظهر جبل صنين.

وكتب الفنان اللبناني: “لبنان البلد الأجمل هو هدية من الرب، الشعب اللبناني انتخب اللي كذبوا عليه وسرقوه وعم يدمروا هويته وبيئته وعم يحرقوا أشجاره وعم يهجروا الأوادم منه! لبنان قطعة سما عم يشوهوها الزعران والمجرمين بأوامر خارجية!”.

وأضاف علامة “لكن مع الوقت سيذهب الطغاة إلى مزبلة التاريخ ويرجع لبنان كما أراده الرب”.

المصدر: RT

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