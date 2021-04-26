إيطاليا – تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، لانتقادات حادة عقب تعادل فريقه أمام مضيفه فيورنتينا (1-1) أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقالت صحيفة “كوريري ديللو سبورت”، إن هذه الفترة تظل مظلمة وصعبة على رونالدو، في ظل صيامه عن التهديف وعدم قدرته على مساعدة الفريق في مثل هذه الأوقات.

وأضافت أن يوفنتوس يمتلك نسخة “شبح” رونالدو، لا يوجد أثر أو تأثير له، خاصة أنه فشل في زيارة الشباك في آخر 3 مباريات له على التوالي مع “البيانكونيري”.

واشارت الصحيفة إلى أن الدون البرتغالي يتجول فقط على أرض الملعب ولا يهتم بما يحدث في المباراة.

ويقدم يوفنتوس أداء باهتا تحت قيادة مدربه الجديد أندريا بيرلو خلال الموسم الحالي، لا يليق بتاريخ فريق عريق مثل اليوفي، وتراجع بعد هذا التعادل إلى المركز الرابع برصيد 66، ومهدد بالخروج من المربع الذهبي، في حال تمكن فريق نابولي من الفوز على مضيفه تورينو في مباراة الليلة.

وفي المقابل، تأتي هذه الانتقادات لرونالدو البالغ من العمر 36 عاما، بالرغم من أنه يقدم أداء جيدا مع يوفنتوس هذا الموسم (2020-2021) فقد أحرز 32 هدفا خلال مشاركته في 37 مباراة في جميع المسابقات، إضافة إلى أربع تمريرات حاسمة.

ويتصدر النجم البرتغالي “صاروخ ماديرا” ترتيب هدافي الدوري الإيطالي “الكالتشيو” برصيد 25 هدفا سجلها خلال 29 مباراة، إضافة إلى تمريرتين حاسمين.

المصدر: وكالات

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