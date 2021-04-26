زيدان يعلق على إمكانية استبعاد ريال مدريد من دوري الأبطال

زيدان يعلق على إمكانية استبعاد ريال مدريد من دوري الأبطال

إسبانيا – رد مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان على دعوات لإبعاد النادي الملكي عن دوري أبطال أوروبا، بسبب دوره في المحاولة الفاشلة لإقامة الدوري الأوروبي السوبر، قائلا إن الاقتراح “سخيف”.

وكان العملاق الإسباني واحدا من 12 فريقا أوروبيا كبيرا، أطلقوا الدوري الأوروبي الممتاز الأسبوع الماضي، لكن رئيسه فلورنتينو بيريز، أصر على أن المشروع قد يستمر على الرغم من انسحاب تسعة من الفرق في غضون 72 ساعة من الإعلان الأولي.

وهدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، الأندية بـ”العواقب” قبل أن تنهار خطط إقامة المسابقة، لكن زيدان قال إن أي أفكار بشأن الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا كانت في غير محلها.

وشدد المدرب الفرنسي في مؤتمر صحفي عقده عشية مواجهة الريال وضيفه تشيلسي المقررة غدا الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال على أنه “لقد قدمت بالفعل إجابة على هذا السؤال. من السخافة الاعتقاد بأننا لا نستطيع أن نكون في دوري أبطال أوروبا. إنه أمر سخيف بما فيه الكفاية”.

وأضاف “يقال الكثير عن هذا الموضوع في الوقت الحالي من الخارج ومن الداخل. ما نحتاج إلى التركيز عليه هو مباراة الغد”.

وتابع “كل ما تبقى هو أشياء لا يمكننا السيطرة عليها، لكن رأيي هو أننا نريد أن نرى ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا العام المقبل”.

وتعرض رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، لانتقادات واسعة النطاق لدوره في إنشاء الدوري الممتاز، وعن ذلك قال زيدان “الرئيس يعرف ما في قلبي ونحن هنا للتحضير لمباراة الغد. الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن أي شيء آخر”.

ويسعى أبطال الدوري الإسباني إلى تعزيز الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة القارية العريقة ورفعه إلى 14.

المصدر: أ ف ب

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