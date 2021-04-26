الكويت – شهدت مباراة السالمية والقادسية في الدوري الكويتي واقعة غريبة، تمثلت في دخول نائب رئيس القادسية الشيخ فهد طلال الفهد، إلى الملعب ومطالبته لاعبيه بالانسحاب احتجاجا على قرارات الحكم.

واحتسب الحكم سعد الفضلي، ركلة جزاء للسالمية، في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وقبل أن يتم حسم صحتها من جانب تقنية “الفار”، تدخل الشيخ فهد طلال الفهد، وطالب لاعبي القادسية بمغادرة الملعب.

وبعد مراجعة الحكم للقطة عبر تقنية “الفار”، تراجع عن قراره، ليعود لاعبو القادسية لاستكمال المباراة المثيرة، التي لم تشهد تسجيل أي هدف لتنتهي على وقع التعادل السلبي.

وبهذه النتيجة، احتفظ القادسية بوصافة الدوري الكويتي لكرة القدم، برصيد 25 نقطة، بفارق 7 نقاط عن العربي المتصدر، بينما بلغ السالمية النقطة 13، وبقي في الترتيب السادس.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares