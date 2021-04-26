إنجلترا – توج مانشستر سيتي بأول ألقابه هذا الموسم وبلقبه الرابع تواليا في كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم بفوزه اليوم الأحد في نهائي المسابقة على توتنهام هوتسبير بهدف دون رد.

وأقيمت المباراة النهائية للمسابقة على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن أمام نحو ثمانية ألاف متفرج سُمح لهم بالحضور.

وسجل الفرنسي إيميريك لابورت مدافع السيتي هدف المباراة الوحيد برأسية متقنة في الدقيقة الـ82 من عمر اللقاء.

وبهذا التتويج، عادل السيتي الرقم القياسي لليفربول بالفوز في المسابقة بثمانية ألقاب ويستمر جفاف توتنهام على مستوى الألقاب للموسم الثالث عشر على التوالي.

وتحضر فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي لا يزال يحارب على جبهتين أخريين بأفضل طريقة للتوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس الأربعاء المقبل لملاقاة باريس سان جيرمان في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري الأبطال. كما أصبح على بعد انتصارين فقط من التتويج بلقبه الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم الأربعة الأخيرة.

وهذا اللقب التاسع لغوارديولا منذ قدومه إلى سيتي عام 2017، حيث حقق لقبين في الدوري، واحدا في الكأس، أربعة في كأس الرابطة، واثنين في الدرع.

فيما فوت توتنهام مرة أخرى فرصة الفوز ببطولة حيث يعود لقبه الأخير في جميع المسابقات الى العام 2008 عندما توج بكأس الرابطة بالذات للمرة الرابعة بعد 1971، 1973 و1999.

وكان هذا اللقب الثامن لسيتي في كأس الرابطة في تسع نهائيات خاضها، حيث خسر فقط نهائي العام 1974 أمام وولفرهامبتون.

المصدر: أ ف ب

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