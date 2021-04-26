ليبيا – بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ملف التوعية الانتخابية ومساهمة مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مشاركة المواطنين خلال الاستحقاق المقبل، وذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس المفوضية عماد السايح مع رئيس مجلس الإدارة لمفوضية المجتمع المدني ومديرها التنفيذي.

الاجتماع استعرض خطط المفوضية في مجال التوعية، والبرامج التي من الممكن أن يساهم المجتمع المدني في تنفيذها باعتباره شريكًا أساسيًا مع المفوضية وتقع على عاتقه مسؤوليات وطنية للرفع من مستوى الوعي الانتخابي.

كما بحث الاجتماع موضوع مراقبة الانتخابات ووضع آليات لتدريب المراقبين وتزويدهم بالخبرات اللازمة للمشاركة في عملية المراقبة لتعزيز مصداقية الانتخابات ونزاهتها.

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