إسبانيا – حبست جماهير برشلونة، أنفاسها خلال مجريات مباراة فريقها ضد فياريال أمس الأحد، في المرحلة الـ32 من “الليغا”، بعدما تعرض ليونيل ميسي لخشونة زائدة من قبل أحد لاعبي “الغواصات الصفراء”.

وفي الدقيقة 64، حاول لاعب خط وسط فياريال، مانو تريغيروس، أن يكون سباقا لإحدى الكرات في وسط الملعب، حيث انزلق على الأرض ليخطفها، لكن ميسي كان أسرع منه، وهو ما جعل لاعب فياريال يتدخل بعنف على الساق اليسرى للنجم الأرجنتيني.

وبدا من خلال الإعادة التلفزيونية، أن إصابة ميسي قوية، حيث سقط على الأرض وهو يتألم.

ولكن بعد تدخل الطاقم الطبي لبرشلونة وإسعاف النجم الأرجنتيني، قام الأخير بالركض قبل أن يعود للعب مرة أخرى، بينما أشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة في وجه تريغيروس.

وانتهت المباراة بفوز “البارسا” بهدفين مقابل هدف واحد، ليرفع رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر أتلتيكو مدريد، إلا أن العملاق الكتالوني يملك مباراة مؤجلة، وبالتالي سيخطف الصدارة في حال فوزه بها.

المصدر: RT

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