إسبانيا – أنقذ الإسباني رافائيل نادال نقطة خسارة المباراة في طريقه للفوز على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المباراة النهائية لبطولة برشلونة للتنس اليوم الأحد ليحقق لقبه الـ12 في البطولة.

وحسم نادال المباراة لمصلحته بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 6-4 و6-7 و7-5 خلال ثلاث ساعات و38 دقيقة، في أطول مباراة كرة مضرب حتى الآن ضمن منافسات رابطة المحترفين في العام 2021.

وهذا اللقب الأول للـ”ماتادور” هذا العام والـ87 في مسيرته الاحترافية، حارما تسيتسيباس من لقب ثان تواليا بعد أسبوع من تتويجه بلقبه الأول في دورات الماسترز للألف نقطة في مونتي كارلو على حساب الروسي أندريه روبليف.

وثأر نادال لخسارته أمام اليوناني في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في فبراير الفائت وسيعود إلى التصنيف الثاني عالميا غدا الاثنين على حساب الروسي دانييل مدفيديف الذي لم يشارك بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقال النجم الإسباني الذي حققه لقبه الـ61 على الملاعب الترابية “إنه عمل يومي، أن تقبل التحدي وتبقى متواضعا عندما لا تلعب جيدا أحيانا حيث عليك أن تحارب وتبحث عن حلول يوميا”.

ولم يخسر نادال أي نهائي في برشلونة حيث فاز باللقب 12 مرة من 12 محاولة، ليكون ثاني أفضل سجل له في دورة واحدة بعد رولان غاروس (13 رقم قياسي).

وهذه المرة الثانية التي يتفوق فيها نادال على تسيتسيباس في نهائي برشلونة بعد العام 2018، ليحقق انتصاره السابع على حساب اليوناني في المواجهات المباشرة بينهما مقابل اثنين لتسيتسيابس.

وأتحيت فرصة لتسيتسيباس للفوز باللقب عندما كان متقدما بعدد الأشواط 5-4 في المجموعة الثالثة، و30-40 في الشوط العاشر عند إرسال نادال، إلا أن الأخير حافظ على رباطة جأشه وأنقذ الفرصة وحسم الشوط لصالحه قبل أن يكسر إرسال اليوناني في التالي وينهي المباراة عند إرساله.

المصدر: أ ف ب

Share and Enjoy ! 0 Shares