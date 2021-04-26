غغليبيا – استقبلت وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة عبد الرحمن أمس الأحد رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي (اليوبام) ناتلينا تشيا والوفد المرافق لها، بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون ورئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة.

الوزيرة أشادت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العدل بجهود البعثة في تطوير قدرات منظومة العدالة والأجهزة المساعدة لها، استنادًا لمذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة العدل وبعثة الاتحاد الأوروبي اليوبام سنة 2018، والتي ساهمت في إشراك أعضاء الجهاز القضائي في البرامج والأنشطة التي تنفذها البعثة والآليات الأوروبية الأخرى.

وأكدت الوزيرة حرصها على استمرار هذا التعاون، من خلال الاستجابة لأولويات الوزارة وفق متطلبات المرحلة الحالية، وبما يؤكد ويرسخ مفهوم ولاية القضاء الليبي على أراضيه كجزء من السيادة الوطنية.

ونوهت الوزيرة إلى متطلبات المرحلة الحالية واحتياجاتها فيما يتعلق بملف إدارة الهجرة غير الشرعية وفق الرؤية الوطنية التي تعمل حكومة الوحدة الوطنية على صياغتها، وإعداد كوادر وطنية من قضاة وموظفين لمرحلة الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر 2021.

وفي معرض حديثها أشادت رئيسة البعثة بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين وزارة العدل والبعثة، وقدمت لمحة عن الأنشطة التي تم تنفيذها لصالح الوزارة والجهات التابعة لها، مؤكدة على استعداد البعثة لتنفيذ أية أنشطة وبرامج ومشاريع تلبي احتياجات الوزارة والجهاز القضائي في ليبيا.

وفي ختام الاجتماع تم الإتفاق على عقد مزيد من اللقاءات والاجتماعات لصياغة حزمة من الأنشطة والبرامج وفق أولويات الوزارة.

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