ليبيا – ترأس وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبو بكر الغاوي اجتماعًا لمناقشة وضع مدينة درنة ومخلفات الحرب والإجراءات المتخذة لإزالتها.

وبحسب بيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا تابعته صحيفة المرصد، فقد حضر الاجتماع الذي عقد بمدينة درنة وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد أبو خزام، ووكيل بلدية درنة، وعضو المجلس التسييري، ومندوبون عن شركة الأشغال العامة والهيئة العمرانية بالمدينة.

وأشار البيان إلى تطرق المجتمعين لوضع المدينة ومخلفات الحرب والإجراءات المتخذة في إزالة الركام والمشاريع المتوقفة بالمدينة.

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