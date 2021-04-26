مصر – أكد وزير النقل المصري كامل الوزير، إن “السكة الحديد أصابها ما أصابها بسبب الإهمال لفترات طويلة، وهو ما أدى إلى تعطل ما يقرب من 50% من الجرارات، وتوقف عملية نقل البضائع”.

وأكد في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، أنه “كانت هناك 3 آلاف عربة مر على 50% منها أكثر من أربعين سنة”، مشيرا إلى أن هيئة السكة الحديد كانت مكبلة بـ88 مليار جنيه مديونيات، وأنه كانت هناك خردة بآلاف الأطنان منتشرة على كافة خطوط الشبكة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخردة كانا تباع بمزادات وهمية “بتراب الفلوس”، بالإضافة للعنصر البشري الذي يحتاج إلى تدريب وتأهيل.

وأكد كامل الوزير، أن أسباب الحوادث وتراجع دور السكة الحديد بسبب وجود عناصر متطرفة، لا تريد لمصر الأمن والأمان والسلام.

وتابع: “هناك صبية مدفوعون من عناصر لا تريد الأمن والسلامة يقومون بإلقاء الطوب، وفي النهاية يتم الإفراج عنهم، وآخرون يضعون الحجارة الثقيلة ويصورون القطارات التي تتعرض للدمار بالهواتف المحمولة، وآخرون يقومون بفك مسامير شرائط السكك الحديدية، وفي النهاية يتم الإفراج عنهم”.

المصدر: الشروق

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