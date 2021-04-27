ليبيا – أصدر رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية بيانًا صحفيًا بشأن ما وصفه بـ”حادثة منع هبوط طائرة الحكومة في مطار بنينا” بمدينة بنغازي يوم الأحد.

وجاء في البيان الذي حصلت عليه صحيفة المرصد: “تابعنا باهتمام بالغ حادثة منع هبوط الطائرة التي تقل رئيس وأعضاء حكومة الوحدة الوطنية في مطار بنينا بمدينة بنغازي يوم الأحد الموافق الـ25 من أبريل الجاري، التي جاءت بعد إعلان وترتيب مسبق عن نية الحكومة زيارة بنغازي وتفقد أحوال أهلها وتلبية حقوقهم وخدمتهم”.

وأضاف البيان: “ينتابنا القلق من أن تمثل حادثة منع انعقاد اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الفرصة لمن يسعى لانهيار العملية السياسية في ليبيا، ومن المؤسف أن يسعى أي طرف لاستمرار حالة الانقسام السياسي وتفكك الدولة وابتزاز مؤسساتها، ونثق في أنه لا مصلحة لأي طرف وطني بأن تدخل ليبيا لدوامة الانقسام والعنف مجددًا”.

وشدد البيان على موقف حكومة الوحدة الوطنية الداعم للاستقرار الذي يزداد صلابة كلما تعرضت العملية السياسية لمحاولات إفسادها وإيقافها، مبينا أن هذا الموقف متناغم مع غالبية الشعب الليبي الرافض لاستمرار التعطيل والابتزاز السياسي الذي يعرقل كل محاولات الذهاب للتنمية والمصالحة الوطنية واستعادة السيادة الوطنية.

وتطرق البيان لجهود التواصل مع جميع الأطراف الفاعلة لإعادة الأمل بأن تمضي العملية السياسية في ليبيا وفقًا لنص وروح الاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة، والاتفاق جميعًا على تنفيذها واحترام بنوده وعدم عرقلته، مع تقديم وعود للشعب الليبي بأن تمر الظروف العصيبة وتتحقق مطالبه في العيش الكريم.

وشدد البيان على سعي الحكومة لوقف استغلال مطالب الشعب الليبي من أجل تحقيق مصالح البعض الضيقة، مع التمسك بحق كل الليبيين في معارضة أي سلطة سياسية في البلاد، ضمن إطار حرية التعبير الرافض لاستخدام العنف والتخريب للتعبير عن المعارضة.

واختتم البيان بالتأكيد على إدراك حكومة الوحدة الوطنية لمسألة كون ليبيا تعيش لحظة تاريخية لا مجال فيها إلا العمل من أجل شرقها وغربها وجنوبها وشمالها، ونبذ إثارة الفتن، أو العودة للوراء والتخلي عن تعهدات لليبيين بالبناء وتحقيق العدالة وإرساء المصالحة الوطنية.

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