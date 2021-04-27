إيطاليا – أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أمس عقوبة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والبلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجمي ميلان وإنتر، بعد اشتباكهما في مباراة ربع نهائي كأس إيطاليا.

وبحسب موقع “فوتبول إيطاليا”، فقد تمت إدانة إبراهيموفيتش، ولوكاكو، بافتعال سلوك غير رياضي لا يتماشى مع معايير الروح الرياضية.

وتم توقيع غرامة على إبراهيموفيتش قدرها 4000 يورو، وعلى لوكاكو 3000 يورو.

كما تم تغريم ميلان 2000 يورو، وإنتر ميلان 1250 يورو، لفشلهما في السيطرة على اللاعبين.

وشهد “ديربي” الغضب بين إنتر وجاره ميلان، في الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا على ملعب “سان سيرو”، في 26 يناير الماضي، مشاجرة قوية بين الزميلين السابقين في مانشستر يونايتد الإنجليزي، إبراهيموفيتش، ولوكاكو.

ورغم أن لاعبي إنتر وميلان تدخلوا سريعا لإنهاء الخلاف، فإن إبراهيموفيتش قرر التصعيد، ودخل في تراشق بالألفاظ مع لوكاكو، وحاول نطحه، لينال بطاقة صفراء ثم أتبعها بأخرى في الشوط الثاني، ليطرد من اللقاء بعد أن كان صاحب هدف التقدم لميلان، ما سمح لإنتر بالعودة بفضل ركلة جزاء سجلها لوكاكو بالذات، قبل أن يخطف الفوز في الوقت بدل الضائع من ركلة حرة للدانماركي البديل، كريستيان إريكسن.

المصدر: وكالات

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