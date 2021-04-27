إنجلترا – يحتضن ملعب “ألفريد دي ستيفانو”، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة من العيار الثقيل، بين ريال مدريد وضيفه تشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيدخل تشيلسي المباراة كامل العدد تقريبا مع غياب غير مؤثر نوعا ما للكرواتي ماتيو كوفاسيتش، بينما سيغيب عن الريال 4 من أبرز لاعبيه بسبب الإصابة وهم، صخرة دفاعه، الدولي الإسباني سيرخيو راموس، ومواطنه لوكاس فاسكيز، والظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند مندي، ولاعب خط الوسط الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي.

وتوقع موقع “thehardtackle” الرياضي البريطاني، أن يعتمد مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان في مباراة الليلة على نهجه المعتاد 4-3-3 وعلى الأسماء التالية:

في حراسة المرمي: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: ناتشو – إيدير ميليتاو – رافائيل فاران – داني كارباخال.

في خط الوسط: لوكا مودريتش – كاسيميرو – توني كروس.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – إيدين هازارد (ماركو أسينسيو).

أما المدير الفني لنادي تشيلسي، الألماني توماس توخيل، فينتظر أن يدخل المباراة بالكثير من التحفظ، لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل مباراة العودة في لندن، حيث سيتبع النهج 5-3-2 (3-5-2)، أي أنه سيركن 5 لاعبين في الدفاع عندما تكون الكرة بحوزة لاعبي ريال مدريد، و3 عندما يهاجم فريقه.

ويتوقع أن تأتي تشكيلة تشيلسي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ميندي

في خط الدفاع: – تياغو سيلفا – روديغر – أزبيليكويتا

في خط الوسط: جورجينيو – كانتي – تشيلويل – ريس جيمس – ماونت

في خط الهجوم: بوليسيسك – تيمو فيرنر

المدصر: thehardtackle.com

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