روسيا – أعلنت الحكومة الروسية أن وزارة الدفاع تخطط لاستحداث إدارة خاصة تابعة لها، تتولى مهام تطوير الذكاء الصناعي.

وعقد النائب الأول لرئيس الهيئة القيادية للجنة الصناعات العسكرية أندريه يلتشانينوف جلسة لفريق العمل الخاص بقضايا تطوير أنظمة الطائرات المسيرة ذات الاستخدام العسكري والمزدوج.

وخلال الجلسة تحدث مسؤولون في وزارة الدفاع عن العمل الجاري على تطوير الذكاء الصناعي للطائرات المسيرة أثناء استخدام مجموعات منها.

كما تحدث ممثلو المؤسسات الصناعية المنتجة للطائرات المسيرة عن المستجدات التقنية الخاصة باستخدام تكنولوجيات الذكاء الصناعي في المعدات.

المصدر: نوفوستي

Share and Enjoy ! 0 Shares