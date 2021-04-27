ليبيا – حذر المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي من ارتباط بعض فصائل المعارضة التشادية بأطراف وشخصيات ليبية عسكرية كانت تتبع حكومة الوفاق السابقة وموالية للأتراك، والتي كانت استعانت بالمعارضة التشادية المسلحة في صراعها ضد الجيش الوطني مؤخرًا.

المهدوي وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء قال: “إذا تمكنت المعارضة التشادية المسلحة من السيطرة على السلطة في إنجامينا، فلا نستبعد منح تركيا حينذاك قاعدة لها شمال البلاد، وبذلك يكون هناك عنصر ضغط دائم على قيادة الجيش الوطني وربما البرلمان، ويقترب الأتراك ويشتد حصارهم لمواقع النفط الليبي”.

ورأى أن وصول المعارضة التشادية إلى السلطة هناك قد يحيي نشاط الحركات الانفصالية جنوب ليبيا، مضيفًا: “على مدار السنوات الماضية كانت هناك محاولات لخلق دولة خاصة بأحد المكونات الثقافية الليبية هناك”.

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